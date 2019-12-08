В омском премьерном "Онегине" споет звезда мировой оперной сцены

В Омском музыкальном театре дают премьеру - оперу "Евгений Онегин". Постановку осуществил главный режиссер театра, дипломант Национального театрального фестиваля "Золотая Маска" Александр Лебедев. Одну из арий исполнит звезда мировой сцены, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков.

Первая постановка "Онегина" в Омске прошла при полном аншлаге. Публика устроила овацию, а после спектакля не отпускала актеров почти сорок минут. Зрители признаются, что уже устали от театральных экспериментов и соскучились по настоящей классике. И режиссер попал в точку.

- Я ставил оперу так, как меня учили. Без осовременивания, - признается Александр Лебедев. - Стихи Александра Пушкина, музыка Петра Чайковского абсолютно самодостаточны. А "Евгений Онегин" - великий роман, который вскрывает российские проблемы, с одной стороны. С другой - воспевает вечные достоинства человеческие, ради которых люди готовы отдать жизнь.

В спектакле, который предназначен для широкой публики разного возраста, будут заняты несколько составов. Это станет стимулом посмотреть его не один раз, чтобы сравнить игру разных актеров, - поясняет режиссер.

На роль князя Гремина приглашен Аскар Абдразаков. Народного артиста Республики Башкортостан, солиста Мариинского театра омичи смогут увидеть на сцене Музыкального театра 15 декабря. Все билеты уже проданы.

Те, кто уже посмотрел "Онегина", дают ему позитивную оценку. "Татьяна, трогательная до слез. Прекрасные голоса, хор, хореография, костюмы". "Оригинальная сценография с вращающимися зеркалами, которые дают эффект пространства, осеннего, зимнего пейзажа". "Сцена бала - великолепна" - делятся омичи.

- Забавно, что меня и мою подругу, которая вытащила меня на спектакль, зовут так же, как героев оперы, - признался "РГ" омский студент Евгений Некипелов. - Очевидно, что мы живем совсем на другой планете. Но суть отношений и конфликтов - та же. На сей раз получилось интересно и талантливо. Я рад, что мы выбрались.