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08.12.2019 11:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В омском премьерном "Онегине" споет звезда мировой оперной сцены

Текст: Светлана Сибина (Омск)
В Омском музыкальном театре дают премьеру - оперу "Евгений Онегин". Постановку осуществил главный режиссер театра, дипломант Национального театрального фестиваля "Золотая Маска" Александр Лебедев. Одну из арий исполнит звезда мировой сцены, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков.
Фото: Министерство культуры Омской области Фото: Министерство культуры Омской области
Фото: Министерство культуры Омской области

Первая постановка "Онегина" в Омске прошла при полном аншлаге. Публика устроила овацию, а после спектакля не отпускала актеров почти сорок минут. Зрители признаются, что уже устали от театральных экспериментов и соскучились по настоящей классике. И режиссер попал в точку.

Фото: Дамир Юсупов/ Большой театр России
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- Я ставил оперу так, как меня учили. Без осовременивания, - признается Александр Лебедев. - Стихи Александра Пушкина, музыка Петра Чайковского абсолютно самодостаточны. А "Евгений Онегин" - великий роман, который вскрывает российские проблемы, с одной стороны. С другой - воспевает вечные достоинства человеческие, ради которых люди готовы отдать жизнь.

В спектакле, который предназначен для широкой публики разного возраста, будут заняты несколько составов. Это станет стимулом посмотреть его не один раз, чтобы сравнить игру разных актеров, - поясняет режиссер.

На роль князя Гремина приглашен Аскар Абдразаков. Народного артиста Республики Башкортостан, солиста Мариинского театра омичи смогут увидеть на сцене Музыкального театра 15 декабря. Все билеты уже проданы.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Те, кто уже посмотрел "Онегина", дают ему позитивную оценку. "Татьяна, трогательная до слез. Прекрасные голоса, хор, хореография, костюмы". "Оригинальная сценография с вращающимися зеркалами, которые дают эффект пространства, осеннего, зимнего пейзажа". "Сцена бала - великолепна" - делятся омичи.

- Забавно, что меня и мою подругу, которая вытащила меня на спектакль, зовут так же, как героев оперы, - признался "РГ" омский студент Евгений Некипелов. - Очевидно, что мы живем совсем на другой планете. Но суть отношений и конфликтов - та же. На сей раз получилось интересно и талантливо. Я рад, что мы выбрались.

Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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