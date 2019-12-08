Стала известна причина ДТП с сыном певицы Валерии

Причиной аварии под Петербургом, в которую попал сын известной певицы Валерии Арсений Шульгин, стал неверно выбранный скоростной режим.

Об этом сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, за рулем находилась 21-летняя девушка Шульгина. Ранее сообщалось, что в ДТП она повредила руку. Арсению, который был на пассажирском сидении, при аварии рассекло губу. Пара ехала на автомобиле Mercedes по трассе М-11. Возле Тосно машина врезалась в силовое ограждение.

Травмы пострадавших в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти называют легкими. После госпитализации и оказания медицинской помощи молодой человек и его девушка были выписаны из больницы. По факту ДТП полицией начата проверка.