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08.12.2019 19:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стала известна причина ДТП с сыном певицы Валерии

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: arseniy_shulgin/ instagram/ vesti.ru Фото: arseniy_shulgin/ instagram/ vesti.ru
Фото: arseniy_shulgin/ instagram/ vesti.ru

Причиной аварии под Петербургом, в которую попал сын известной певицы Валерии Арсений Шульгин, стал неверно выбранный скоростной режим.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Об этом сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, за рулем находилась 21-летняя девушка Шульгина. Ранее сообщалось, что в ДТП она повредила руку. Арсению, который был на пассажирском сидении, при аварии рассекло губу. Пара ехала на автомобиле Mercedes по трассе М-11. Возле Тосно машина врезалась в силовое ограждение.

Травмы пострадавших в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти называют легкими. После госпитализации и оказания медицинской помощи молодой человек и его девушка были выписаны из больницы. По факту ДТП полицией начата проверка.

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