В Петербурге открылась выставка к юбилею Алисы Фрейндлих

В Петербурге в БДТ на набережной Фонтанки, 65, открылась выставка к юбилею Алисы Фрейндлих. Одна из самых известных и любимых актрис страны служит в этом театре уже более 35 лет.

Как сообщает пресс-служба БДТ, выставка интерактивная. В зале собраны редкие фото, образы актрисы из спектаклей. На выставке звучит запись. Алиса Фрейндлих делится со зрителями воспоминаниями, как о рабочих моментах, так и о личных.

Это необычная театральная выставка. Например, особую роль в экспозиции играет мебель. Вся она розового цвета с характерными надписями. Зрители могут открывать двери, рассматривать фото и инсталляции.

Розовый цвет, как отмечают в театре, выбран не случайно. В БДТ говорят, что это цвет смелости и открытости к новому, кроме того, в постановке "Оскар и Розовая дама", премьера которой состоялась в 2004 году в Театре Ленсовета, Алиса Фрейндлих была в образе той самой дамы в розовом. За эту роль она, кстати, получила "Золотой Софит" и "Золотую маску".

Выставка будет работать в БДТ до конца января.

Тем временем

8 декабря в театр с самого утра приходят телеграммы. Первое письмо пришло от президента России Владимира Путина. Поздравления Алисе Фрейндлих прислали Дмитрий Медведев, Владимир Мединский, Вячеслав Володин, Александр Лукашенко, Владимир Толстой, Вячеслав Макаров.