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08.12.2019 18:23
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Сочи" и "Рубин" сыграли вничью в матче аутсайдеров РПЛ

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
В воскресенье в поединке 19-го тура Российской премьер-лиги "Сочи" на своем поле разошелся миром с казанским "Рубином" - 1:1 (1:0). В игре аутсайдеров чемпионата страны в первом тайме счет открыл открыл полузащитник хозяев Лагатор. После перерыва форвард гостей Марков провел ответный мяч.
Фото: Маргарита Полякова/РГ
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На команду хозяев, оказавшихся на самом дне турнирной таблицы, в последнее время обрушились сплошные неприятности. К серии в шесть матчей без побед, увольнению главного тренера Александра Точилина добавилась и  острая ротавирусная инфекция, подкосившая большинство футболистов. В результате РПЛ перенесла на резервную дату игру предыдущего с "Оренбургом".

Кстати, буквально вчера покинувший "Оренбург" Владимир Федотов, скорее всего, на днях возглавит "Сочи". Пока он присутствовал на стадионе "Фишт" в качестве зрителя. А на игру против еще одного неудачника первой части первенства ("Рубин" занимает предпоследнее, 15-е место) "барсов" вывел и.о. главного тренера Роман Березовский.

Зато противостояние аутсайдеров турнира началось на редкость живо. В течение первых минут удар Зуева из центра штрафной голкипер южан Заболотный парировал в прыжке, полузащитник хозяев Мостовой попал в штангу с нескольких метров, а его партнер Карапетян запустил мяч над перекладиной с линии штрафной. Также промахнулся мимо ворот игрок гостей Могилевец, которому Подберезкин выкатил мяч на удобную позицию.

Когда же энтузиазм у обоих соперников постепенно испарился, и перед немногочисленными зрителями на поле предстала вязкая борьба на всех участках, хозяева открыли счет. Не предвещавший особой опасности для казанцев навес Бурмистрова с правого фланга сразу три защитника неловко пытались вынести из штрафной. Зато хавбек сочинцев Лагатор оказался проворнее и успел протолкнуть мяч в сетку мимо Дюпина - 1:0, 39-я минута.

Гости отыгрались сразу после перерыва. Только что вышедший на поле 18-летний грузинский легионер Кварацхелия, подхватив мяч в центре поля, обыграл по пути к штрафной нескольких сочинцев и вывел на идеальную позицию Маркова, который метров с десяти пробил точно в верхний угол - 1:1, 49-я минута.

Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС
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После чего "Рубин" завладел инициативой, временами запирая хозяев в собственной штрафной и вынуждая их действовать в основном на контратаках. Правда, первыми реальную возможность забить гол получил "Сочи": 19-летний Колдунов на 73-й минуте красиво развернулся в центре штрафной и пробил в перекладину гостевых ворот.

И все-таки одержать очень важную для каждого из соперников победу никому не удалось. Ничья позволила "Рубину" набрать 19 очков и подняться немного вверх перед перерывом в чемпионате страны: казанцы делят 12-14-ое места с "Ахматом" и "Оренбургом". "Сочи", имея в активе всего 15 баллов, по-прежнему занимает последнее место.

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