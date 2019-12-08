В Симферополе возбудили дело о вырубке деревьев

Отдел полиции № 1 "Железнодорожный" УМВД России по Симферополю возбудил уголовное дело по факту вырубки деревьев на улице Ракетная в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В середине октября владельцы частной офтальмологической клиники вырубили деревья ради создания автомобильной парковки для своих клиентов. Были спилены три молодых тополя, слива и яблоня. При этом порубочный билет в администрации города руководители клиники не получали. Специалисты департамента административно-технического контроля мэрии на месте зафиксировали нарушение и составили административный протокол.

Прокуратура Железнодорожного района Симферополя подтвердила факт незаконной рубки и направила дело в органы предварительного расследования. И вот теперь МВД завело дело по пункту "г" части 2 статьи 260 Уголовного кодекса РФ "Незаконная рубка, а равно повреждение лесных насаждений, если эти деяния совершены в крупном размере". Санкции этой статьи предусматривают наказание от штрафа до 500 тысяч рублей - до лишения свободы на срок до четырех лет.

Напомним, на этой неделе глава Крыма Сергей Аксенов обязал муниципалитеты согласовывать с Советом министров вырубку деревьев в городах и селах. При этом он призвал местные власти сделать процедуру оформления порубочных билетов гласной и прозрачной. Так Аксенов среагировал на незаконную вырубку целого сквера на улице Гагарина в интересах бизнес-центра и уничтожение нескольких деревьев на улице Набережной в Гагаринском парке.