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08.12.2019 10:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Симферополе возбудили дело о вырубке деревьев

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Отдел полиции № 1 "Железнодорожный" УМВД России по Симферополю возбудил уголовное дело по факту вырубки деревьев на улице Ракетная в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В середине октября владельцы частной офтальмологической клиники вырубили деревья ради создания автомобильной парковки для своих клиентов. Были спилены три молодых тополя, слива и яблоня. При этом порубочный билет в администрации города руководители клиники не получали. Специалисты департамента административно-технического контроля мэрии на месте зафиксировали нарушение и составили административный протокол.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Прокуратура Железнодорожного района Симферополя подтвердила факт незаконной рубки и направила дело в органы предварительного расследования. И вот теперь МВД завело дело по пункту "г" части 2 статьи 260 Уголовного кодекса РФ "Незаконная рубка, а равно повреждение лесных насаждений, если эти деяния совершены в крупном размере". Санкции этой статьи предусматривают наказание от штрафа до 500 тысяч рублей - до лишения свободы на срок до четырех лет.

Напомним, на этой неделе глава Крыма Сергей Аксенов обязал муниципалитеты согласовывать с Советом министров вырубку деревьев в городах и селах. При этом он призвал местные власти сделать процедуру оформления порубочных билетов гласной и прозрачной. Так Аксенов среагировал на незаконную вырубку целого сквера на улице Гагарина в интересах бизнес-центра и уничтожение нескольких деревьев на улице Набережной в Гагаринском парке.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Экология Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
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