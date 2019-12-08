Семашко: Найдены развязки по большинству "дорожных карт"

Посол дал понять, что этот вопрос был одним из самых сложных в двусторонних отношениях. "Пока мы не договоримся по унификация налогового законодательства, невозможно будет его развязать, - пояснил он. - Поэтому сроки сдвинуты еще на один год. Поставлена задача, чтобы вопросы унификации налогообложения были решены в течение 2020-2021 годов и реально заработали с 1 января 2022 года". А вопрос о полной компенсации издержек от налогового маневра, уточнил дипломат, может быть решен "с 1 января 2022 года, так и договорились".

Однако, отметил он, чтобы ситуация не оставалась в ближайшие два года без изменений, президенты нашли определенные развязки, которые, пусть и в неполном объеме, но все же позволят в некоторой степени компенсировать потери белорусской стороны. В частности, это касается вопросов ценообразования на нефть, выплаты премиальных российским компаниям и т.д. "Здесь развязки есть, это дает уже определенные гарантии, что следующий год наши нефтеперерабатывающие заводы должны пройти безболезненно", - прогнозировал Семашко.

Что же касается вопроса о цене на поставки газа в Беларусь, то, по его словам, он должен быть согласован в ближайшие две недели.

Полностью согласовали в Сочи, продолжал посол, и проекты интеграционных "дорожных карт" по электроэнергетике и сотрудничеству таможенных служб. Дипломат напомнил, что еще два дня назад состоялась встреча премьер-министров, на которой они, заслушав отчеты министров энергетики, констатировали, что найдена развязка и по данной проблеме. Можно констатировать, уточнил Семашко, что переговоры прошли "предметно, в конструктивном, доброжелательном духе", добавив, что на встрече президентов была достигнута сложная развязка относительно сотрудничества таможенных служб. Это тоже был непростой вопрос, отметил посол. Стоит задача, констатировал он, чтобы "до 1 июня 2020 года отработать всю нормативную базу - и белорусскую, и российскую, а в ней сотни законодательных актов, десятки межправсоглашений".

Кроме того, по словам дипломата, найдены необходимые решения и для снятия имеющихся ограничений на поставки белорусского продовольствия в Россию. Таким образом, остаются несогласованными 8 дорожных карт, подытожил Владимир Семашко.