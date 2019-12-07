Власть
07.12.2019 21:39

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продлились более 5 часов

Около пяти с половиной часов длились в Сочи переговоры между президентами России и Беларуси, посвященные перспективам углубления интеграции двух стран в рамках Союзного государства.

Силуанов рассказал о ходе переговоров Путина и Лукашенко

Сначала примерно два часа лидеры общались вместе с представителями делегаций, затем - с глазу на глаз, а в конце встречи вновь пригласили председателей правительств обеих стран и ключевых министров.

С российской стороны, в частности, в разговоре участвовали глава кабмина Дмитрий Медведев, вице-премьеры Антон Силуанов и Дмитрий Козак, главы Минэнерго и Минэкономразвития Александр Новак и Максим Орешкин.

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