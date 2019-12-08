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08.12.2019 19:31
Рубрика: В мире

Стрельба на авиабазе ВМС США во Флориде могла быть терактом.

Стрельба на военной базе в штате Флорида могла быть терактом.

Фото: USA TODAY NETWORK/ Reuters
В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы

"Мне это кажется террористической атакой", - заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью CBS. Об этом сообщает ТАСС.

По словам помощника американского президента, пока неизвестно, действовал ли стрелявший в одиночку. О'Брайен также предположил, что стрелок мог быть сторонником радикальной идеологии.

Напомним, что в пятницу в результате стрельбы на территории авиабазы ВМС США во Флориде погибли три человека, восемь ранены. Стрелок был убит сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия. По имеющимся данным, он был подданным Саудовской Аравии.

В мире США Массовые убийства в США
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