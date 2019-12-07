ФБР возглавило расследование стрельбы на авиабазе ВМС во Флориде

ФБР США будет руководить расследованием всех обстоятельств стрельбы, произошедшей на территории авиабазы ВМС США "Пенсакола" в штате Флорида. Об этом в своем Twitter сообщило региональное отделение Федерального бюро расследований в Джексонвилле.

Подчеркивается, что выделены ресурсы, включая группу, отвечающую за сбор и анализ улик на месте преступления. Налажено взаимодействие с прокуратурой и другими партнерами на местном и федеральном уровне, пишет ТАСС.

Губернатор Флориды Рон Десантис подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что неизвестный, открывший стрельбу на авиабазе ВМС был подданным Саудовской Аравии. Он проходил подготовку в рядах американских вооруженных сил. "Властям Саудовской Аравии нужно облегчить судьбу пострадавших, саудовцы в долгу перед ними", - подчеркнул Десантис.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд уже поручил спецслужбам королевства сотрудничать с США в расследовании инцидента со стрельбой. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на саудовское посольство.

Напомним, в пятницу в результате стрельбы на территории авиабазы погибли три человека, восемь ранены. Стрелок был убит сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия.