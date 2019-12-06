Устроивший расстрел на базе ВМС США оказался саудовским стажером

Стрелок, убивший трех человек в пятницу утром на базе ВМС США во Флориде, оказался студентом авиационной академии, прибывшим на стажировку в рамках программы военного содействия Пентагона Саудовской Аравии, сообщает The Washington Post. В этой связи спецслужбы не исключают версию теракта и изучают возможную связь преступника с радикальными исламистами.

Напомним, что стрелок открыл огонь на военном аэродроме Пенсакола, крупной базе военно-морских сил США во Флориде. Преступник столкнулся с двумя офицерами и убил их на месте происшествия, а третья жертва скончалась после того, как ее доставили в местную больницу. Еще семь человек получили ранения и проходят лечение, в том числе два офицера, один из которых был ранен в руку, а другой - в колено. Прибывшие на место трагедии силовики ликвидировали нападавшего.

На базе в Пенсаколе служат более 16 тысяч военных и 7,4 тысячи гражданских специалистов. Это одна из легендарных баз военно-морского флота США. Она раскинулась вдоль набережной к юго-западу от центра города Пенсакола.

Известно, что стрелок учился в Международном учебном центре в сфере военно-морского образования, который был "создан в 1988 году для удовлетворения потребностей международных офицеров и студентов, обучающихся в других странах, в авиационной подготовке". Представители ВМС США заявили Fox News, что большинство из сотен студентов, участвующих в программе, являются гражданами Саудовской Аравии.

Как уточняет Reuters, это вторая стрельба с человеческими жертвами на крупном военном объекте Пентагона на этой неделе. В среду американский моряк Габриэль Ромеро, находившийся на действительной службе, расстрелял троих гражданских служащих министерства обороны США на Объединенной базе Перл-Харбор на Гавайях. Два человека погибли на месте. Нападавший покончил с собой.