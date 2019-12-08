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08.12.2019 08:30

В день рождения Алисы Фрейндлих вспоминаем пять ее известных ролей

Текст: Мария Воронова
Восьмого декабря Народная артистка СССР Алиса Бруновна Фрейндлих отмечает юбилей. На счету актрисы - множество работ в кино и театре, который занимает особенное место в жизни Фрейндлих.
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Свою первую роль она исполнила в 23 года. Тогда ей досталась роль четырнадцатилетнего подростка Гоги в постановке "Человек с портфелем" по одноименной пьесе Алексея Файко. Сегодня же на ее счету - более 15 премий и 6 орденов. Но, пожалуй, главной наградой для артистки остается любовь зрителей, которые с нетерпением ждут постановок с ее участием в БДТ и новых ролей на экране. В день рождения любимой актрисы вспоминаем 5 ее известных ролей в кино.

Анна - "Анна и командор" (1975)

Драматург (Иннокентий Смоктуновский) решает написать сценарий об ученом, который погиб во время испытаний.
В БДТ показали спектакль, специально созданный для Алисы Фрейндлих

Чтобы узнать подробности о жизни "Командора" (Василий Лановой), он знакомится с его женой (Алиса Фрейндлих) и открывает для себя эту супружескую пару с неожиданной для себя стороны. Перед ним открывается история неподдельной любви и безграничного счастья, которой драматург и посвящает свой сценарий:

"Пока из двух любящих людей жив хотя бы один, история их любви продолжается..."

Анна Вырубова - "Агония" (1974)

В этом фильме Алиса Фрейндлих исполнила роль близкой подруги императрицы Александры Федоровны, которая не только сопровождала императорскую семью во многих путешествиях и поездках, но и присутствовала на закрытых семейных собраниях.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Алиса Фрейндлих стала прабабушкой

Для царской семьи слово Вырубовой-Танеевой играло большую роль. Действие картины разворачивается в 1916 году, когда российская армия терпит поражение в Первой мировой войне, на улицах Петрограда полно недовольных пролетариев. А в светских салонах обсуждают загадочного Григория Распутина.

Людмила Прокофьевна - "Служебный роман" (1977)

В комедии Эльдара Рязанова, которая сразу же после выхода на экраны стала одним из любимейших фильмов советских зрителей, Алиса Фрейндлих сыграла Людмилу Прокофьевну Калугину - начальницу предприятия, которая, как кажется на первый взгляд, ничем не интересуется, кроме работы.

Фото: ru.wikipedia.org
Дом из фильма "Служебный роман" признали памятником

Среди ее подчиненных - Анатолий Ефремович Новосельцев (Андрей Мягков), человек робкий и застенчивый, которому неплохо бы получить вакантное место зав. отделом. И его старый приятель Самохвалов (Олег Басилашвили) советует ему приударить за "сухарем в юбке"…

Лидия Васильевна Жербер - "Старомодная комедия" (1978)

В картине по мотивам пьесы Алексея Арбузова Алиса Фрейндлих и Игорь Владимиров (на тот момент супруги) сыграли главные и, можно сказать, единственные роли. Она - бывшая кассирша цирка, пациентка прибалтийского санатория, он - главврач, возмущенный нарушением санаторного режима. Это история двух одиноких немолодых людей, которые постепенно обнаруживают, что они проникаются взаимной симпатией. Благодаря игре Фрейндлих картина наполнена живостью и оптимизмом:

- А давайте сломаем зонт, не дадимся ей в руки!

- Кому?

- Старости.

Харита Игнатьевна Огудалова - "Жестокий романс" (1984)

В 1984 году Эльдар Рязанов снял картину по пьесе Островского "Бесприданница". В этом фильме Фрейндлих сыграла обедневшую после смерти мужа дворянку Хариту Игнатьевну. Теперь для нее, переживающей личную трагедию женщины, главная задача - как можно удачнее выдать своих трех дочерей замуж. Двери ее дома всегда открыты для состоятельных холостых мужчин - потенциальных кандидатов в зятья. Кстати, именно этому фильму и герою Андрея Мягкова, Карандышеву, мы обязаны крылатой фразой: "Ну так не доставайся же ты никому!".

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