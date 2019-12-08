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08.12.2019 09:33
Рубрика: Видео

Видео: преступник не смог угнать машину из-за "механики"

Текст: Вадим Давыденко

Это уморительное видео в очередной раз напоминает нам о важности навыков вождения автомобилей как с автоматической коробкой передач, так и с механической, а также о необходимости тщательного планирования даже самых пустяковых ограблений или налетов.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Недотепы-злоумышленники в Бразилии продумали практически всё, планируя угон Duster. Своим автомобилем заперли приглянувшуюся им машину в узком переулочке, под угрозой оружия выкинули владельца из салона, и один из угонщиков уселся за руль. Повернул ключ зажигания, схватился за рычаг передач и только в этот момент понял, что коробка-то механическая, а не привычный "автомат".

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Следующие 50 секунд этого видео - серия мучительных попыток угонщика-"чайника" отпустить сцепление и выжать газ. Раз за разом он пытался сделать это плавно и уверенно, и каждый раз автомобиль судорожно дергался вперед-назад и глох. На площадке автошколы по одобрительным взглядом экзаменатора он, наверное, собрался бы и смог бы тронуться с места, но в условиях стресса, когда полицейская сирена стала приближаться...

Всё, что осталось сделать горе-угонщику через минуту - выйти из машины с поднятыми руками и лечь лицом в асфальт, ругая себя за то, что учился вождению на "автомате".

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#видео #авто