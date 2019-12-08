Володин рассказал о значении Договора о создании Союзного государства

Подписание Договора о создании Союзного государства - это событие, ознаменовавшее начало нового этапа в отношениях между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении в связи с 20-летием подписания соглашения

Глава нижней палаты подчеркнул, что обе страны последовательно реализуют базовые принципы союзного строительства. При этом парламенты совместно работают над законодательным сопровождением российско-белорусской интеграции, основанной на базовых принципах союзного Договора.

Вячеслав Володин заверил, что депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России продолжат работу по повышению международного авторитета Союзного государства.

Договор был подписан 8 декабря 1999 года. Руководящими органами Союзного государства стали Высший государственный совет и Совет министров, законодательным органом интеграционного объединения - Парламентское собрание.