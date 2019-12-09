Дроны, санкции и трубы: главные события в нефтегазовой отрасли

Нефтегазовый рынок в минувшем году пережил немало потрясений, но в целом ситуация оказалась достаточно стабильной. Конечно, не обошлось без потрясений вроде атаки на саудовскую нефтяную инфраструктуру и санкций США против Венесуэлы, но буря стихала достаточно быстро.

Рынок продолжает балансировать соглашение ОПЕК+, которое 5 декабря было продлено с более жесткими ограничениями по добыче. В газовой сфере стоит выделить запуск газопровода "Сила Сибири", практически завершенную подготовку к пуску "Турецкого потока", и вышедшего на финишную прямую проекта "Северный поток-2", после того как Дания наконец-то дала разрешение на строительство. Все главные события года в материале "РГ".

Нефтедоллары наполняют бюджет

Средняя цена нефти марки Urals по итогам января - ноябре 2019 года составила 63,52 доллара за баррель. Это на 10% ниже, чем в прошлом году, но и этого уровня достаточно, чтобы исправно пополнять российскую казну, ведь бюджет сверстан из расчета примерно 41 доллара за баррель.

По предварительной оценке Минфина России, профицит федерального бюджета за январь-октябрь составил около 2.9% ВВП или 3,1 триллиона рублей, а в Фонде национального благосостояния на 1 декабря 2019 года было накоплено 7,95 триллиона или 7,3% ВВП, что эквивалентно 124 миллиардам долларов. Минфин также в рамках бюджетного правила продолжал весь год покупать валюту на нефтегазовые доходы и складывать ее на казначейский счет, в ФНБ эти средства будут зачислены в следующем году. Сейчас правительство обсуждает, на какие цели потратить средства ФНБ сверх установленных законом 7% ВВП.

Продление сделки ОПЕК+

Россия, Саудовская Аравия и другие участники сделки ОПЕК+ (всего 24 страны) в июле этого года продлили до апреля 2020 года соглашение об ограничении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки (к уровню октября 2018 года). Квота России составила 228 тысяч баррелей. Это соглашение, как неоднократно подчеркивали его участники, балансирует рынок, убирая с него лишнюю нефть. Сделка была бы еще эффективнее, если бы к ней присоединились США, но они, напротив, увеличивают поставки. 6 декабря 2019 года страны ОПЕК+ пошли на ужесточение параметров соглашения, договорившись поднять планку ограничения до 1,7 миллиона баррелей с 1 января 2020 года. Квота России увеличится до 300 тысяч баррелей, но при ее расчете не будут включать газовый конденсат, что позволит реализовывать в полном объеме новые газовые проекты и выполнять обязательства в рамках ОПЕК+.

Атаки дронов не помешали IPO

В сентябре этого года мировой рынок чуть-было не рухнул в пропасть. На нефтяные объекты Саудовской Аравии, включая месторождения в Абкайке и Хурайсе и нефтеперерабатывающий завод в Абкайке, который считается крупнейшим в мире, была совершена атака с помощью дронов.

На некоторое время они были выведены из строя, и пока не был до конца понятен масштаб бедствия, на рынке началась паника, а цены резко подскочили, перевалив за 70 долларов за баррель Brent, но так и не добравшись до весеннего пика этого года в 75 долларов. Довольно быстро выяснилось, что никакого критического ущерба саудовская нефтяная инфраструктура не получила. И в итоге королевство смогло успешно провести в первичное размещение акций своей нефтедобывающей компании Saudi Aramco. За 1,5% акций планируется выручить 25,6 миллиарда долларов, что эквивалентно оценке капитализации всей компании в 1,7 триллиона долларов. Таким образом, Saudi Aramco установила рекорд по объемам первичного размещения акций и стала самой дорогой компанией в мире.

Санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты в этом году попытались свалить правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро, признав законными властями страны оппозицию во главе с Хуаном Гуаидо. Чтобы ускорить падение "режима" были введены санкции, как персональные, так и секторальные. В частности, были арестованы счета и запрещен экспорт нефти. Но Мадуро устоял, а нефть сегодня Венесуэла продолжает понемногу продавать, но прибегая к всевозможным ухищрениям. Например, с танкеров снимаются тарнспондеры - системы, которые позволяют отслеживать местоположение судна. Стоит отметить, что почти полное выдавливание и без того находящейся в упадке венесуэльской нефтянки с рынка, пошло на пользу всем другим игрокам, в первую очередь самим США.

Газовый курс на Китай

"Газпром" 2 декабря запустил новый газопровод "Сила Сибири". Это первый российский газопровод, построенный для экспорта голубого топлива в Китай. Его проектная мощность 38 миллиардов кубометров, достичь этого показателя планируется в течение нескольких лет. Ресурсной базой для поставок станут Чаяндиснкое и Ковыктинское месторождения. Договор "Газпрома" с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией был подписан в мае 2014 года сроком на 30 лет.

"С заключением этого контракта на востоке России стартовал беспрецедентный по своему масштабу высокотехнологичный проект. В тяжёлых климатических условиях в Якутии с нуля создан новый центр газодобычи", - отметил на церемонии старта президент Владимир Путин. Он также подчеркнул, что для России, этот проект важен ещё и потому, что газ по трубопроводу пойдёт не только на экспорт, но и на Амурский газоперерабатывающий завод, который станет одним из самых мощных в мире.

"Турецкий поток" готов к старту

"Газпром" достроил еще один экспортный газопровод - "Турецкий поток" идет по дну Черного моря и предназначен для поставок газа в Турцию, Южную и Восточную Европу. Он состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиардов кубометров каждая. "Газпром" в ноябре сообщил о начале пуско-наладочных работ, а потом и о заполнении ниток газом. Газопровод предполагается запустить в начале следующего года, 8 января, рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что визит Владимира Путина в Турцию запланирован на первую декаду января.

Транзитный участок через Болгарию готов будет с нового года принимать газ в направлении Греции и Северной Македонии, уверяют в "Булгартрансгазе", а труба до границы с Сербией будет достроена до конца 2020 года. Ранее Владимир Путин говорил, что Болгария затягивает строительство газопровода "видимо, под давлением со стороны". "Если болгарское руководство не хочет, мы найдем другие пути реализации наших возможностей по югу Европы", - подчеркивал он. Сербский участок на начало декабря был построен на 85 процентов.

Дания дала добро

Еще один ключевой для "Газпрома" проект - газопровод "Северный поток - 2", который пройдет по дну Балтийского моря от российского до немецкого побережья, наконец-то вышел на финишную прямую. Дания, остававшаяся последней страной, не выдавшей разрешение на прохождение маршрута через свои воды, в октябре все же сделала это. Но сроки реализации всего проекта все же сдвинулись с конца этого года на середину следующего.

Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров, США, часть европейских стран и Украина считают политическим проектом. Они полагают, что его главная цель - лишить Украину средств, которые она получает от транзита российского газа через свою газотранспортную систему. Евросоюз в этом году принял специальные поправки в свое энергетическое законодательство, которые де-факто направлены против "Северного потока - 2", и предполагают, в частности, что оператор должен будет резервировать половину мощности трубопровода для других поставщиков. Поскольку в данном случае их нет, то труба останется на половину пустой, что сделает ее эксплуатацию не выгодной. Пока в отношении этих поправок идут законодательные и судебные разбирательства.

"Северный поток - 2" поддерживает Германия, которая становится крупнейшим газовым хабом Европы. Оператор проекта Nord Stream 2 AG полностью принадлежит "Газпрому", но половину из 9 с лишним миллиардов евро затрат, финансирует пул европейских энергетических компаний. США продолжают грозить участникам проекта санкциями, но пока конкретных мер принято не было.