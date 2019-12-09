Джон Траволта нашел киноляп в последней картине Квентина Тарантино

Американский актер Джон Траволта, снимавшийся у Квентина Тарантино в "Криминальном чтиве" в роли киллера Винсента Вега, нашел киноляп в последней картине режиссера. Речь идет о вышедшем в этом году на экраны фильме "Однажды в… Голливуде".

Траволту, лицензированного пилота и знатока в области авиации, смутил эпизод, в котором Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) возвращается в США из Италии. Действие фильма происходит в 1969 году, в то время как эта модель самолета - голос за кадром поясняет, что герой летел на Boeing-747 - поступила в эксплуатацию только в январе 1970 года.

"Десять месяцев разницы! Он должен был летать на Boeing-707!" - рассказал Траволта изданию The Wrap. Актер отметил, что с февраля 1969 года проходили лишь испытания Boeing-747.

Однако, как признался актер, эта ошибка ничуть не повлияла на общее впечатление от картины. Траволта отметил, что Тарантино, который славится своим подходом к передаче атмосферы времени, невероятно изобразил Лос-Анджелес 1969 года.