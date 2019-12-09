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09.12.2019 13:16
Рубрика: Digital

Эксперты рассказали о самом популярном виде мошенничества в интернете

Текст: Юлия Кривошапко
Более чем в 13 раз за последний год увеличился в России объем скама - мошенничества с использованием методов социальной инженерии в интернете. Такие данные озвучил руководитель направления контентного анализа "Лаборатории Касперского" Константин Игнатьев.
Фото: AP Photo/Pavel Golovkin Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
Фото: AP Photo/Pavel Golovkin

"Появилось очень много источников персональных данных, - отметил Игнатьев, комментируя возможную причину роста числа мошенничеств. - Объем этих данных достиг той критической отметки, когда злоумышленники могут свободно и с большой выгодой для себя ими пользоваться. Думаю, в 2020 году активность мошенников будет только расти", - сказал Игнатьев.

Фото: iStock
В РФ выросло число мошенничеств с помощью сайтов для знакомств

Злоумышленники действуют по достаточно простой схеме. Своим жертвам они предлагают заработать, поучаствовав в опросе или акции.

Такие предложения граждане получают по электронной почте и в соцсетях. Часто для убедительности и привлечения внимания преступники используют фотографии звезд, заявляя, что акция организована от их имени. Иногда жертве сообщают, что она имеет право на ту или иную социальную выплату или компенсацию. Как ни странно, граждане верят.

Для получения вознаграждения за участие в опросе или другой причитающейся человеку выплаты мошенники просят внести чисто символическую комиссию. В среднем, это 200 рублей. Конечно, ни выигрыша, ни денег, потраченных на комиссию, граждане назад не получают.

По оценке специалистов "Лаборатории Касперского" ущерб от скама только за последние полгода достиг 7 млрд руб.

Digital Интернет Хакерские атаки
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