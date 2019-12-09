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09.12.2019 10:21
Рубрика: Авто

Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году

Текст: Екатерина Ясакова
Минкомсвязи России совместно с Министерством внутренних дел работают над созданием бесплатного сервиса, который позволит заполнить электронный договор купли-продажи автомобиля через портал госуслуг. Об этом пишет "Коммерсантъ", которому об этом рассказали в Минкомсвязи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сначала услугой смогут воспользоваться только физические лица. Как отмечается, сведения о продавце, покупателе и автомобиле будут заполняться в договоре автоматически.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Затем он будет передаваться в ГИБДД. Человеку останется только лично приехать туда для регистрации машины.

На основе этого договора также будут создаваться образцы заявлений на регистрацию автомобиля новым владельцем.

Уточняется, что договор будет подкрепляться электронной подписью.

Сейчас используются бумажные версии договоров, при заполнении которых могут быть сделаны ошибки, что нередко затрудняет осуществление сделки.

Электронный же сервис, который начнет работать в следующем году, исключает такую вероятность.