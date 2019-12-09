Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году

Сначала услугой смогут воспользоваться только физические лица. Как отмечается, сведения о продавце, покупателе и автомобиле будут заполняться в договоре автоматически.

Затем он будет передаваться в ГИБДД. Человеку останется только лично приехать туда для регистрации машины.

На основе этого договора также будут создаваться образцы заявлений на регистрацию автомобиля новым владельцем.

Уточняется, что договор будет подкрепляться электронной подписью.

Сейчас используются бумажные версии договоров, при заполнении которых могут быть сделаны ошибки, что нередко затрудняет осуществление сделки.

Электронный же сервис, который начнет работать в следующем году, исключает такую вероятность.