Генсек НАТО: Альянс не считает Россию врагом

Североатлантический альянс не считает, что Москва является его врагом или противником. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, которое в воскресенье вышло в эфир CNN.

Ему был задан вопрос о том, является ли Россия сейчас врагом НАТО. В ответ Столтенберг заявил, что организация не составляет списки противников и не делит мир на врагов и друзей, а Россию альянс не считает врагом. Генсек также отметил, что НАТО стремится к улучшению отношений, поскольку Россия "это не то же самое, чем был Советский Союз во время холодной войны", - цитирует ТАСС Столтенберга.

Ранее на пресс-конференции после окончания саммита НАТО в Лондоне польский президент Анджей Дуда заявил, что Россия не является врагом НАТО. По его словам, ни одного врага сегодня нет, кроме негосударственных организаций террористического характера.

По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, эти слова отражают позицию президента США Дональда Трампа по отношению к России. Глава Белого дома дал понять, что не считает Россию врагом и заявил о необходимости сотрудничества с Москвой.