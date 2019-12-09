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09.12.2019 17:15
Рубрика: Власть

Глава МВД назвал число получивших гражданство России жителей Донбасса

Текст: Иван Петров
125 тысячам жителей Донецкой и Луганской областей Украины одобрены заявки на получение российского гражданства. Об этом на заседании Межведомственной комиссии по реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, рассказал глава МВД России генерал полиции Владимир Колокольцев (возглавляет вышеназванную комиссию).
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

"В период с апреля текущего года в пункты приема документов в Ростовской области поступило свыше 160 тысяч заявлений - по 125 тысячам лиц уже приняты решения о приеме в гражданство", - сказал министр, напомнив, что ранее президент России Владимир Путин всем жителям Донецкой и Луганской областей Украины предоставил возможность воспользоваться упрощенным порядком получения российского гражданства.

Ранее "РГ" рассказывала, что получить российское гражданство в упрощенном порядке теперь смогут украинцы, бежавшие от конфликта в Россию не только из республик Донбасса, но со всей территории Донецкой и Луганской областей, включая подконтрольные Киеву районы.

При этом количество принятых по госпрограмме соотечественников осталось на уровне прошлого года - за 10 месяцев текущего года в Россию прибыло и поставлено на учет почти 92,5 тысячи человек. "Положительная динамика сохраняется в Приволжском, Уральском и, что особенно важно, Дальневосточном федеральных округах", - отметил Колокольцев.

На сегодняшний день соотечественников принимают 76 субъектов. К началу будущего года их станет уже 80.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Россия рекордно улучшила свои позиции в рейтинге гражданств

Владимир Колокольцев в понедельник рассказал и о других достижениях в миграционной политике. "За последние полгода многое сделано - расширен перечень категорий граждан, имеющих право получить разрешение на временное проживание вне квоты; вид на жительство в РФ приобрел бессрочный характер; иностранцы, чьи родители или дети являются гражданами России, а также с отличием окончившие российские вузы, теперь вправе подавать документы на выдачу вида на жительство, минуя процедуру оформления разрешения на временное проживание. Требование к сроку трудовой деятельности в нашей стране для обращения с заявлением о получении гражданства для квалифицированных специалистов, востребованных отечественной экономикой, снижено с трех лет до одного года", - рассказал глава МВД России.

Кроме того были внесены изменения в госпрограмму, в соответствии с которыми с 2020 года Севастополь войдет в число субъектов, для которых действует особый порядок разработки региональных программ, а статус территории приоритетного заселения закрепляется исключительно за субъектами Дальневосточного федерального округа.

Участники заседания Межведомственной комиссии также обсудили ход реализации госпрограммы на Дальнем Востоке и, в частности, в Камчатском крае, а также рассмотрели вопросы информационного обеспечения и активизации связей с зарубежными общественными организациями соотечественников.

Власть Право Права человека Правительство МВД Отношения России и Украины
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