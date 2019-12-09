Як тобі таке, Netflix? На Украине сняли своего "Ведьмака"

Любители фэнтези всего мира считают дни до премьеры на Netflix сериала "Ведьмак", которая состоится уже 20 декабря, а самые активные фанаты книг Анджея Сапковского тем временем вовсю предлагают свои интерпретации его творчества и основанной на нём серии игр.

В частности, поляки только что презентовали в интернете свой полнометражный фильм "Полвека поэзии спустя", где Трисс Меригольд, сын барда Лютика и последний ведьмак Ламберт гоняются за злобной волшебницей и противостоят киллеру ведьмаков.

Куда менее заметно прошла другая премьера: украинские умельцы в начале месяца выложили в Сеть свой короткометражный фильм по мотивам книг польского писателя - с гвинтом и кур... то есть с Геральтом и чародейками. Премьера сопровождается недвусмысленным и амбициозным призывом: "Оцените нашего "Ведьмака" до выхода версии Netflix".

Большую часть 15-минутного ролика, почему-то названного "Ведьмак: Охота" ("Відьмак: Полювання") и открывающегося анимационной вставкой в духе игр, убийца чудовищ за кружкой жалуется Лютику на проблему выбора между Трисс и Йеннифер. Пьяное нытьё мутанта из Ривии сопровождается музыкой, позаимствованной из "Ведьмака 3" и флэшбэками-воспоминаниями с нарядными дивчинами.

После чего внезапно начинается сюжет о Цири, ведущей неравный бой с суровым злодеем. Далее - аккуратно, "спойлер"! - известная путешественница по мирам попадает, возможно, в самый причудливый из всех, в которых ей доводилось бывать: на современную Украину. Героиня обнаруживает себя прямо посреди львовской площади Рынок. Увы, эта перспективная завязка предваряет финальные титры.

Мнения аудитории, как водится, разделились. Самые добрые и непритязательные зрители принялись создателей благодарить, расхваливать и ставить "лайки" (их к этому моменту накапало аж 361 - против 43 "дизлайков").

Тем временем более требовательная публика полагает, что "фильм" больше похож на баловство косплееров с камерой, а то и на "плохой порнофильм". Отмечается ряд бросающихся в глаза недостатков: рассинхронизация звука и картинки (играли и озвучивали персонажей разные актёры), неубедительное исполнение, плохое качество съёмки, грима, реквизита и так далее.

Однако некоторые с оптимизмом глядят в будущее проекта, предлагая создателям всё-таки развить идею демонстрацией приключений Цири в злачных местах Львова.