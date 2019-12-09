Китайцы удивили ценой на конкурента Toyota Highlander

GAC GS8 стартовал на российском рынке. Цены на новый кроссовер были объявлены на специальном мероприятии, которое пришло в Музее Москвы.

Пожалуй, китайцам удалось удивить тех, кто пытался угадать стоимость автомобилей. Кто-то, как одно уважаемое издание, выступившее еще днем с неудавшимся инсайдом, предполагало цены в 1,6-1,8 млн рублей, кто-то гораздо выше - на уровне Haval H9.

Однако в итоге стоимость новинки стартует с 1 898 000 рублей в минимальной комплектации с передним приводом. В средней версии машина будет стоить 2 198 000 или 2 298 000 рублей в зависимости от типа привода, а в топовой, где доступна только конфигурация 4х4, стоимость составит 2 498 000 рублей.

Опциональное содержание комплектаций на мероприятии не называлось, но нам удалось узнать, что уже в базе (версия GE) будут доступны все системы безопасности, включая боковые шторки, "зимний" пакет, бесключевой доступ и запуск, круиз-контроль, передние вентиляцией. Кроме того, в оснащение входят ксеноновые фары, светодиодные ходовые оги и противотуманки.

В средней версии GL к этому набору добавятся матричные светодиодные фары, панорамная крыша, круговой обзор и ряд других опций. В топовой GT - еще несколько систем безопасности, а также адаптивный круиз-контроль.

Полная раскладка по комплектациям должна появиться в ближайшее время, поскольку компания намерена начать продажи машины уже 10 февраля. По крайней мере, это произойдет в Москве.

Комплектуется автомобиль 2-литровым турбомотором собственной разработки мощностью 190 л.с. и 6-диапазонным "автоматом" Aisin.

Любопытно, что амбассадором марки GAC Motor в России стал популярный рэпер Баста. Как говорят, он в течение года будет ездить исключительно на GAC GS8. Впрочем, в компании рассчитывают, что автомобиль ему понравится - и после завершения контракта музыкант не захочет с ним расставаться.