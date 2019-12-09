Кремль назвал главную тему встречи Путина с Зеленским

Президенты России и Украины проведут отдельную встречу уже после саммита "нормандской четверки" в Париже.

Главную тему встречи назвал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков: "Прежде всего, реализация Минских договоренностей". Он же подтвердил, что беседа президентов России и Украины пройдет уже после саммита. Такой формат предложили в Париже.

На вопрос о продолжительности встречи кремлевский чиновник ответил, что это зависит от лидеров. А говоря о возможности обсуждения идеи Владимира Зеленского о муниципальной страже, сказал - "посмотрим".