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09.12.2019 07:00
Рубрика: Власть

Сегодня Владимир Путин примет участие в саммите "нормандской четверки"

Текст: Кира Латухина
Сегодня в Париже после трехлетней паузы пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Франции, ФРГ и Украины. Встреча произойдет в Елисейском дворце.

Владимир Путин также проведет отдельные двусторонние переговоры с канцлером ФРГ, президентами Франции и Украины - причем с Владимиром Зеленским это будет первый личный контакт, до этого главы государств говорили только по телефону. Одной из тем станет газ.

Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости
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Встреча "нормандской четверки" стала возможной после того, как Украина выполнила два главных условия - подписание "формулы Штайнмайера" и разведение сил в двух населенных пунктах на линии соприкосновения.

"Настрой серьезный, ожидание одно - способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке Украины, обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения Минских договоренностей, не допустить попытки какого-либо их размывания", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Москве есть осторожный оптимизм по перспективам российско-украинских отношений, отметил он.

Президент России говорил о том, что украинский лидер сделал несколько позитивных шагов в урегулировании на Донбассе, и что реально хочет изменить там ситуацию к лучшему. Вопрос в том, получится ли у него это и в состоянии ли он это сделать.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Владимир Зеленский едет в Париж с тремя ключевыми позициям: сроки и условия возврата удерживаемых лиц, прекращение огня и вывод вооруженных формирований из Донбасса. Еще одна его идея - муниципальная "стража" на Донбассе, в которую могли бы войти представители нацгвардии, ОБСЕ и самопровозглашенных республик.

"Сам факт этой встречи - уже непростое достижение. Переговоры - очень сложные. Украина хочет мира на своей земле именно на своих условиях", -заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. При этом внутри страны намерения Зеленского вызвали критику оппонентов - вчера в Киеве опять собирался "майдан": несколько тысяч человек требовали не допустить федерализации и не идти на компромиссы по Донбассу. Бывший глава Украины Петр Порошенко и вовсе призвал нового лидера страны не встречаться с Владимиром Путиным тет-а-тет.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"Речь, прежде всего, пойдет о том, как, наконец, остановить почти ежедневное кровопролитие на европейской земле", - заявил в преддверии саммита глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Соглашения по итогам встречи "нормандской четверки" никто не ждет, но некий "необязывающий документ" предполагается. В нем могут быть зафиксированы точки, по которым есть совместное понимание.

Предполагается, что саммит начнется в 18 часов по московскому времени и продлится три часа, сообщили источники в Париже и Берлине. Впрочем, понятно, что такой важный разговор не имеет четких временных рамок.

Саммит пройдет на фоне всеобщей забастовки во французской столице, но в Кремле уверены, что переговорам это никак не помешает.

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