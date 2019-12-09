Сегодня Владимир Путин примет участие в саммите "нормандской четверки"

Сегодня в Париже после трехлетней паузы пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Франции, ФРГ и Украины. Встреча произойдет в Елисейском дворце.

Владимир Путин также проведет отдельные двусторонние переговоры с канцлером ФРГ, президентами Франции и Украины - причем с Владимиром Зеленским это будет первый личный контакт, до этого главы государств говорили только по телефону. Одной из тем станет газ.

Встреча "нормандской четверки" стала возможной после того, как Украина выполнила два главных условия - подписание "формулы Штайнмайера" и разведение сил в двух населенных пунктах на линии соприкосновения.

"Настрой серьезный, ожидание одно - способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке Украины, обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения Минских договоренностей, не допустить попытки какого-либо их размывания", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Москве есть осторожный оптимизм по перспективам российско-украинских отношений, отметил он.

Президент России говорил о том, что украинский лидер сделал несколько позитивных шагов в урегулировании на Донбассе, и что реально хочет изменить там ситуацию к лучшему. Вопрос в том, получится ли у него это и в состоянии ли он это сделать.

Владимир Зеленский едет в Париж с тремя ключевыми позициям: сроки и условия возврата удерживаемых лиц, прекращение огня и вывод вооруженных формирований из Донбасса. Еще одна его идея - муниципальная "стража" на Донбассе, в которую могли бы войти представители нацгвардии, ОБСЕ и самопровозглашенных республик.

"Сам факт этой встречи - уже непростое достижение. Переговоры - очень сложные. Украина хочет мира на своей земле именно на своих условиях", -заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. При этом внутри страны намерения Зеленского вызвали критику оппонентов - вчера в Киеве опять собирался "майдан": несколько тысяч человек требовали не допустить федерализации и не идти на компромиссы по Донбассу. Бывший глава Украины Петр Порошенко и вовсе призвал нового лидера страны не встречаться с Владимиром Путиным тет-а-тет.

"Речь, прежде всего, пойдет о том, как, наконец, остановить почти ежедневное кровопролитие на европейской земле", - заявил в преддверии саммита глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Соглашения по итогам встречи "нормандской четверки" никто не ждет, но некий "необязывающий документ" предполагается. В нем могут быть зафиксированы точки, по которым есть совместное понимание.

Предполагается, что саммит начнется в 18 часов по московскому времени и продлится три часа, сообщили источники в Париже и Берлине. Впрочем, понятно, что такой важный разговор не имеет четких временных рамок.

Саммит пройдет на фоне всеобщей забастовки во французской столице, но в Кремле уверены, что переговорам это никак не помешает.