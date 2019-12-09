Указ Главы Республики Крым от 5 декабря 2019 года № 466-У "О переносе выходного дня"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым, постановляю:

1. Перенести выходной день субботу 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для государственных гражданских служащих Республики Крым, лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, и работников предприятий, учреждений, организаций, находящихся в ведении государственных органов Республики Крым.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым перенести выходной день субботу 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, и работников предприятий, учреждений, организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым.

Глава Республики Крым С.Аксенов



