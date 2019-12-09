Медведев потребовал не допустить остановки работы мусорных операторов

В восьми регионах страны новая система по обращению с коммунальными отходами с 1 января так и не заработает. Еще в 17 субъектах Российской Федерации региональные операторы, обслуживающие 14 миллионов человек, рискуют прекратить свою деятельность. Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить такие сценарии.

Глава правительства в понедельник собрал президиум совета по стратегическому развитию и национальным проектам и остался недоволен тем, как разворачивается работа на местах. Серьезный разбор был устроен по нацпроекту "Экология" и реализуемой в его рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами.

В первый день наступающего года новая система сбора отходов должна заработать практически по всей стране. Исключения законом сделаны для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, получивших отсрочку до 2022 года. "Однако в ряде субъектов мы видим ситуацию, отличную от того, что я сказал. Она плохая или даже, может быть, критическая, и там система не заработает с 1 января", - указал премьер-министр. Это Камчатский, Краснодарский и Хабаровский края, Владимирская, Курганская, Саратовская, Ульяновская области, Еврейская автономная область.

Еще над 17 регионами, где реформа стартовала, нависла угроза мусорного коллапса - по финансовым причинам региональные операторы могут остановить деятельность. "В зоне их обслуживания более 14 миллионов человек, и губернаторы должны принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить такого развития событий, и представить в правительство конкретные предложения", - распорядился Дмитрий Медведев.

Мониторинг также показал, что регионы плохо проработали территориальные схемы обращения с отходами. Где-то отсутствует информация о планах строительства новой инфраструктуры, в других местах показатели утилизации и обработки мусора не соответствуют показателям национального проекта "Экология". "А там, где соответствие есть на бумаге, в реальности оно не подтверждено действующими мощностями", - заявил премьер расхождения. Хуже всех ситуация обстоит в Тыве, Дагестане, Саратовской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае.