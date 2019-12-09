Министр спорта РФ Колобков считает, что у России хорошие шансы в CAS

Министр провел пресс-конференцию, на которой высказался о принятом в понедельник решении исполкома WADA наказать Россию за манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории, в чем не сомневается Всемирное антидопинговое агентство.

По словам Колобкова, в понедельник WADA направило свое решение руководству РУСАДА, которому на заседании Наблюдательного совета нужно решить - согласны они с таким вердиктом. "Если не согласны, WADA отправляет иск в CAS, который будет рассматривать все с нуля, будет объективный процесс, где будут заслушаны свидетели, эксперты, позиция лаборатории. До этого момента решение в силу не вступает", - заявил министр.

У российской стороны есть 21 день на подготовку ответа. При этом Павел Колобков считает, что подача иска в CAS имеет для российского спорта хорошие перспективы.

"Считаю, перспективы достаточно хорошие, есть аргументация. Считаю, что правильно рассматривать дело в CAS, где есть три арбитра, где решение выносится не на основании рекомендации комитета по соответствию, представляющего то же WADA", - сказал он.

Министр спорта РФ в очередной раз посетовал на то, что в WADA не захотели слушать аргументы российской стороны.

"На все те вопросы и замечания, которые у них были, получены ответы. Экспертизе подвергалась такая же база данных, как у WADA. Не были представлены технические отчеты, они появились на сайте WADA только в пятницу утром. Наши эксперты давали убедительные объяснения, но не были услышаны", - сказал Колобков.

При этом глава ведомства считает, что переданную базу московской лаборатории нельзя сравнивать с той, которую при побеге из страны выкрал ее экс-глава Григорий Родченков.

"Переданную нами базу нельзя сравнивать с базой Родченкова, она незаконная, непонятно как полученная, сворованная кем-то база. Почему она берется за основу для обвинений - непонятно. СК, эксперты запрашивали по базе всю информацию. До сих пор нет ответа от международных экспертов, почему они не считают эту базу не аутентичной", - возмутился министр.