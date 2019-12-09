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09.12.2019 14:59
Рубрика: Спорт

Удар наотмашь

Текст: Николай Долгополов
Россия на 4 года лишена права участия в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира.
Председатель комитета WADA Джонатан Тейлор выходит из отеля в Лозанне, где проходило заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Председатель комитета WADA Джонатан Тейлор выходит из отеля в Лозанне, где проходило заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Председатель комитета WADA Джонатан Тейлор выходит из отеля в Лозанне, где проходило заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Такое решение принял сегодня Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Также запрещено принимать на нашей территории чемпионаты мира. В течение четырехлетия нельзя подавать и заявки на их проведение. Исполком признал РУСАДА несоответствующей всемирному антидопинговому кодексу.

В принципе, такое было вполне ожидаемо и, как писала сегодня "Российская газета", заранее проштамповано. И все же приговор, иначе не назвать, звучит чрезвычайно сурово.

Как сообщает пресс-служба ВАДА, рекомендации Комитета по соответствию были приняты Исполкомом единогласно.

Фото: Reuters
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Очень обидное и еще одно нелепое решение: государственные служащие Российской Федерации, думается, что под ними подразумеваются сотрудники Министерства спорта, не имеют права присутствовать на крупных международных соревнованиях. Еще более грубо звучит подобный запрет в отношении руководителей Олимпийского и Паралимпийского комитетов России. Ведь это явный нонсенс! Ни одного упрека в адрес этих организаций в сокрытии каких-либо данных из московской лаборатории не высказывалось.

Согласно всем международным правовым нормам, ОКР, Паралимпийский комитет, РУСАДА имеют право в течение 21 дня обратиться в CAS (Спортивный арбитражный суд) и высказать свои соображения по поводу решения Исполкома ВАДА, привести собственные аргументы в свою защиту.

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