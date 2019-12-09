"МотоТаз". Как едет мотоцикл с мотором от "девятки"

В Сети появилось любопытное видео с оригинальным проектом транспортного средства - "МотоТаз". Именно так назвал свое детище изобретатель Ильдар Сунагатуллин. Он решил скрестить мотоцикл "Урал" с двигателем от ВАЗ-2109.

"МотоТаз" имеет привод на два колеса с равномерным распределением массы (при наличии водителя за рулем) за счёт установки мотора в "люльке" (коляске).

Такое решение позволило упростить конструкцию и удобство пользования транспортным средством. В результате столь нехитрой постройки трехколесный мотоцикл с двигателем от легкового автомобиля получил высокие динамические характеристики и стал пригодным для многих видов деятельности, к примеру, дрифта.