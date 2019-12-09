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09.12.2019 11:18
Рубрика: Российский автопром

"МотоТаз". Как едет мотоцикл с мотором от "девятки"

Текст: Валерий Карташов

В Сети появилось любопытное видео с оригинальным проектом транспортного средства - "МотоТаз". Именно так назвал свое детище изобретатель Ильдар Сунагатуллин. Он решил скрестить мотоцикл "Урал" с двигателем от ВАЗ-2109.

Фото: Ирбитский мотоциклетный завод
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"МотоТаз" имеет привод на два колеса с равномерным распределением массы (при наличии водителя за рулем) за счёт установки мотора в "люльке" (коляске).

Такое решение позволило упростить конструкцию и удобство пользования транспортным средством. В результате столь нехитрой постройки трехколесный мотоцикл с двигателем от легкового автомобиля получил высокие динамические характеристики и стал пригодным для многих видов деятельности, к примеру, дрифта.

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