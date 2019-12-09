Можно ли получить штраф за прогрев двигателя во дворе

Зима уже здесь, а это значит, что вновь встает вопрос, прогревать ли двигатель? Есть две противоборствующие стороны: водители, которым нужно подготовить машину к езде после холодной ночи, и соседи, которым выхлопные газы под окнами мешают жить.

Можно ли нарваться на штраф за прогрев двигателя во дворе? Для начала открываем Правила дорожного движения в последней редакции. Что такое жилая зона? Это территория, въезды на которую и выезды с которой обозначены специальными знаками. В ней запрещается стоянка с работающим двигателем (пункт 17.2). Все нижесказанное касается только жилой зоны.

Чем отличается стоянка от остановки? Прежде всего, длительностью: стоянка - это все, что больше 5 минут. Терминология определена в пункте 1.2 ПДД: "Остановка - преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства".

Стоянка - преднамеренное прекращение движения авто на время более 5 минут. При этом причины не связаны с посадкой или высадкой пассажиров, загрузкой или разгрузкой авто.

Получается, что прогрев двигателя перед посадкой относится скорее к стоянке, нежели к остановке, ведь за ним должна последовать посадка в машину. То же самое и с автозапуском. Получасовые выхлопы под окнами, теоретически, увеличивают риск нарваться на штраф.

Он регламентирован статьей 12.28 КоАП и влечет за собой наказание в размере 3000 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, 1500 - для остальных регионов.

Что является достаточным доказательством для наложения штрафа? Видеозапись, не обязательно высокого качества. Важно, что должны быть хорошо видны номер машины и наличие выхлопных газов. Длительность съемки должна быть более 5 минут, чтобы доказать факт нарушения ПДД. По сути, единственными, кто могут быть заинтересованы в подобных штрафах - это соседи: полиции явно не до этого.

Впрочем, оперативно найти статистику подобных штрафов нам найти не удалось. Практика имеет множество нюансов и условностей. К примеру, машина с предпусковым подогревателем будет прогреваться зимой порядка 20-30 минут, но топлива при этом потратит минимальное количество, а значит и выхлопов будет меньше, чем при стандартном прогреве движка за регламентированное ПДД время.