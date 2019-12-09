Больше половины немцев настолько глубоко прониклись идеями энергосбережения, что готовы отказаться от святого - рождественской иллюминации. Как свидетельствует опрос института YouGov, 57 процентов жителей Германии согласны не зажигать огни на новогодних елках или, по крайней мере, делать это как можно реже, если такой аскетизм поможет делу сохранения климата.

Самые сознательные граждане - 11 процентов - готовы отказаться от гирлянд у себя дома уже в этом году, еще 10 процентов могут пойти на это в будущем. Зато 35 процентов немцев заявили, что ни за что не собираются лишать себя праздника - ни сейчас, ни потом. Поровну разделились мнения немцев и по поводу уличной подсветки: 44 процента выступили за, 44 - против.

Между тем многие страны экспериментируют с альтернативными способами иллюминации. Так, сотрудники океанариума в американском городе Чаттануга (штат Теннесси) придумали подключить новогоднюю ель к электрическому угрю. Как пишет The Guardian, обитатель аквариума по кличке Мигель Ваттсон, способный генерировать ток напряжением до 860 вольт, стал местной знаменитостью. У рыбы даже есть свой микроблог в Twitter, где опубликовано видео мерцающей ели. Подобные трюки научились проделывать и японцы: еще в 2008 году угорь из префектуры Гифу стал источником энергии для праздничной гирлянды. Определенно Грета Тунберг одобрила бы инновацию, но что скажут зоозащитники? Впрочем, доказано, что ни одна рыба во время "эксплуатации" не пострадала.