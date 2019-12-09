Один человек погиб при ракетном обстреле в сирийской Хаме

Один человек погиб, еще один пострадал в результате ракетного обстрела в сирийской провинции Хама. Как сообщает агентство SANA, упавшие на два населенных пункта снаряды убили мирного жителя и травмировали ребенка. К произошедшему причастны террористы.

Днем ранее на востоке Сирии боевики напали на автоколонну США. Американские военные сумели отбить атаку. Напомним, Вашингтон принял решение оставить в арабской республике не менее 800 военнослужащих. Данный контингент охраняет нефтяные месторождения.