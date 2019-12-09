Президент Международной федерации хоккея удивлен решением WADA

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель выразил удивление принятому на заседании исполкома WADA решению запретить российским спортсменам участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Руководитель IIHF отметил, что организация считает невозможным перенос из России мужского, женского и молодежного чемпионатов мира.

"Невозможно перенести чемпионат мира по хоккею из России, мы будем придерживаться нашего решения, принятого ранее. Это касается и молодежного первенства мира, и женского. Наше желание - провести эти турниры в России", - сказал Рене Фазель РИА Новости.

Также глава Международной федерации хоккея признался, что не ожидал от WADA решения столь серьезного наказания.

"Я очень удивлен решением WADA, было применено коллективное наказание. Рассчитываю, что будет подана апелляция в CAS", - сказал Фазель.

Ранее в понедельник исполком WADA принял решение об отстранении российских спортсменов от крупнейших международных соревнований сроком на четыре года.