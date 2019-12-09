Президент ОКР назвал санкции WADA неадекватными и чрезмерными

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался о санкциях со стороны WADA в адрес российского спорта, назвав наказание неадекватным и чрезмерным.

На состоявшейся в ОКР пресс-конференции Станислав Поздняков дал оценку принятым в Лозанне решениям об отстранении российских спортсменов на 4 года от крупнейших международных спортивных соревнований.

"Санкции носят неадекватный и чрезмерный характер, - уверен Поздняков. - Убеждены, что российские спортсмены должны поехать на Игры в составе команды ОКР, как гласит Олимпийская хартия. Мы сделаем все, чтобы российские спортсмены выступили в Токио под флагом России. В рекомендации WADA не содержится обвинений в адрес Паралимпийского комитета России и ОКР".

По мнению Позднякова, WADA так и не доказало вину российской стороны, однако в итоге приняло столь серьезное решение.

"Наказание без доказательств становится новым стандартом санкций в спорте. Виновные должны нести полную ответственность, но виновные не могут определяться по политическим соображениям", - цитирует Позднякова РИА Новости.

Глава ОКР заявил, что о дальнейших шагах можно будет говорить только после заседания Наблюдательного совета РУСАДА, которое состоится 19 декабря.

"Решение о согласии или несогласии с предписаниям исполкома WADA в 10-дневный срок будет принимать набсовет РУСАДА. После этого в ближайшее время состоится заседание исполкома ОКР, по итогам которого будет сформирована наша взвешенная позиция, и мы озвучим наши следующие шаги. До заседания набсовета представители РУСАДА, ОКР или Паралимпийского комитета России (ПКР) высказываться по поводу согласия или несогласия с предписаниями исполкома WADA не уполномочены", - заключил Поздняков.