Президент Турции утвердил закон о налоге на проживание в отелях страны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил закон о налоге на проживание в отелях. Текст документа, ранее одобренного парламентом, был опубликован в официальном издании Resmi Gazetе.

Нововведение начнет действовать с 1 апреля 2020 года. В первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года она вырастет до 2%. Впоследствии по решению президента ставка может варьироваться в промежутке от 0,5 до 6%.

Новым налогом облагаются все типы недвижимости, предназначенные для размещения приезжих: гостиницы, мотели, курортные поселки, пансионаты, апарт-отели, гостевые дома, кемпинги и шале. Отдыхающим придется платить дополнительный налог не только за само проживание, но и за ряд предоставляемых услуг: питание, напитки, развлечения, бассейн. В выставляемом счете это будет указано отдельной строчкой.

Владельцы турецких отелей неоднократно критиковали этот закон - они опасаются, что увеличение цен отпугнет туристов и снизит их доходы.