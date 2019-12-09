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9 декабря 2019 г.

Указ губернатора Псковской области от 8 декабря 2019 года № 137-УГ "О переносе выходного дня в 2019 году"

Дата подписания 8 декабря 2019 г.
Опубликован 9 декабря 2019 г.

Комментарии Российской Газеты

В Псковской области 31 декабря объявили выходным днем

На основании статьи 5 Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 22 Федерального закона от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Устава Псковской области, Закона области от 19 февраля 2002 г. № 174-ОЗ "О системе органов исполнительной власти Псковской области", Закона области от 05 декабря 2005 г. № 491-ОЗ "О государственной гражданской службе Псковской области" постановляю:

1. Перенести выходной день - субботу 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для лиц, замещающих государственные должности в Администрации Псковской области и иных органах исполнительной власти Псковской области, государственных гражданских служащих Псковской области, иных работников государственных органов Псковской области, работников предприятий, учреждений и иных организаций, находящихся в собственности Псковской области.

2. Рекомендовать иным государственным органам Псковской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Псковской области перенести выходной день - субботу 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, иных работников органов местного самоуправления, работников предприятий, учреждений и иных организаций, находящихся в собственности муниципальных образований области.

3. Настоящий указ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор области М.Ведерников


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