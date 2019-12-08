В Псковской области 31 декабря объявили выходным днем

Жители Псковской области смогут 31 декабря не ходить на работу, а с самого утра заняться подготовкой к празднованию Нового года. В регионе 31 декабря объявлено выходным днем, сообщает пресс-служба правительства области.

Правда, решение региональных властей распространится только на госслужащих. Работники муниципальных предприятий и частных фирм в этот указ не входят.

Тем не менее, в документе указано, что сделать 31 декабря выходным рекомендовано всем предприятиям и организациям.

Стоит отметить, что за дополнительный выходной псковские госслужащие должны отработать 28 декабря, в субботу. Стоит отметить, что Псковская область - не единственный регион, где решили освободить граждан от работы 31 декабря. Например, уже известно, что перенесут рабочий день на субботу в Ставропольском крае и в Крыму.