Путин о встрече с Зеленским: I'm happy

После переговоров тет-а-тет с Зеленским Владимир Путин шел в зал на совместный ужин "нормандской четверки" и тут его увидели журналисты.

"Are you happy with the results?" - спросили президента России на английском.

Путин ответил: "Yes, I'm happy!".

Еще российский лидер рассказал, что переговоры прошли "хорошо и по-деловому". Выглядел он довольным.

Сейчас лидеры "нормандской четверки" продолжают разговор за ужином.