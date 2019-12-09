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09.12.2019 15:00
Рубрика: Видео

Видео: у экскаватора на ходу оторвалось колесо

Текст: Вадим Давыденко

С одной стороны, бедняге Chevrolet в этот день чудовищно не повезло. Ехал себе спокойно по трассе Троицкое - Старый Оскол (Белгородская область), ехал, как вдруг у встречного экскаватора "Беларусь" ни с того ни с сего оторвалось заднее колесо. И вылетело на встречку, прямо в лоб легковушке.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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С другой стороны, Chevrolet всё-таки крупно повезло. Лобовой удар колеса был уже на излете, по касательной, и даже не проломил стекло и, к счастью, не убил никого в кабине, хотя и мог.

Вдобавок, инцидент произошел на пустой трассе, что позволило ослепшей на мгновение машине спокойно съехать на обочину и прийти в себя. Будь движение на дороге пооживленнее - беда бы обоим, и экскаватору и легковушке.

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#видео #авто