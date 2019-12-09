На Дальнем Востоке можно будет взять ипотеку под 2 процента

Программа "Ипотека под 2%" распространяется только на жилье в Дальневосточном федеральном округе. Любой гражданин России сможет подать заявку через банк Дом.РФ. Получить ипотеку с такой низкой ставкой можно с 9 декабря 2019 года по 31 декабря 2024 года.

Приобрести жилье по ипотеке под 2% могут супруги не старше 35 лет, имеющие несовершеннолетнего ребенка до 18 лет. Также оформить ипотеку с господдержкой могут участники программы "Дальневосточный гектар", получившие земельный участок в ДФО для строительства дома.

Напомним, программа "Ипотека под 2%" реализуется в рамках госпрограммы "Дальневосточная ипотека", утверждённой Правительством РФ 7 декабря 2019 года.

Еще на сентябрьском Госсовете глава Минвостокразвития Александр Козлов объяснил, почему именно два процента: "Сейчас стандартная ипотека около девяти процентов.

Чтобы ее получить, доход семьи должен превышать 70 тысяч рублей. А в среднем молодая семья в ДФО получает 55 тысяч: мы просили специально Росстат, он сделал срез по примерно половине из 16,7 тысячи молодых семей, числящихся в муниципалитетах на учете. При двухпроцентном займе ежемесячный платеж составит 16 тысяч рублей, а доход семьи из двух человек должен превышать 50 тысяч".

Подать заявку "Ипотека под 2%" можно онлайн на сайте Банка Дом.РФ. Провести сделку можно в отделениях банка или его партнеров в более чем 20 городах ДФО.