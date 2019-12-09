В Нижнем Новгороде арестован участник ДТП, сбивший на тротуаре детей

Подозреваемый в совершении ДТП на улице Горького в Нижнем Новгороде заключен под стражу по 6 февраля 2020 года включительно. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следователя СУ СК РФ по области в отношении водителя автомобиля Toyota, спровоцировавшего массовое ДТП .

Напомним, что 7 декабря 2019 года на улице Горького в результате ДТП погибла одна женщина и пострадали одиннадцать человек, в том числе девять школьников.

Все дети были доставлены в больницу, троим из них оказана хирургическая помощь. Состояние подростков медики оценивают как средней степени тяжести.

Как сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области, расследование дела по факту ДТП на улице Горького продолжается.