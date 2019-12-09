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09.12.2019 18:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижнем Новгороде арестован участник ДТП, сбивший на тротуаре детей

Текст: Виктор Девицын (Нижний Новгород)

Подозреваемый в совершении ДТП на улице Горького в Нижнем Новгороде заключен под стражу по 6 февраля 2020 года включительно. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следователя СУ СК РФ по области в отношении водителя автомобиля Toyota, спровоцировавшего массовое ДТП .

Фото: Управление ГИБДД по Пензенской области
В Пензенской области в ДТП с участием автобуса погиб человек

Напомним, что 7 декабря 2019 года на улице Горького в результате ДТП погибла одна женщина и пострадали одиннадцать человек, в том числе девять школьников.

Все дети были доставлены в больницу, троим из них оказана хирургическая помощь. Состояние подростков медики оценивают как средней степени тяжести.

Как сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области, расследование дела по факту ДТП на улице Горького продолжается.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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