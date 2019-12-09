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09.12.2019 22:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Удмуртии еще один ребенок чуть не погиб дома после смерти матери

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Удмуртии еще один ребенок чуть не погиб в своем доме после смерти матери. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава республики Александр Бречалов.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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По его словам, случай выявили во время проверки квартир и домов, где по данным социальных служб могла произойти трагедия, подобная той, что случилась в Можге, где 13-летний подросток с ДЦП погиб после смерти матери.

В этот раз соцслужбы не смогли попасть в квартиру в Ленинском районе Ижевска, где тоже проживала одинокая мама с ребенком.

- Специалисты обратились в отдел по делам несовершеннолетних, приняли решение взламывать дверь. Успели. Спасли жизнь двухлетнему малышу, чья мама умерла от пневмонии пять дней назад, - написал Бречалов.

Он также попросил жителей республики не быть равнодушными и обращать внимание, если за стеной плачет ребенок или одинокая мама из вашего дома вдруг перестала появляться на детской площадке.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск
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