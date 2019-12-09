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09.12.2019 10:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Удмуртии завели дело после смерти мальчика с ДЦП и его матери

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Удмуртии по факту смерти 13-летнего мальчика с ДЦП и его матери возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 УК России "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека". Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по республике.

По информации силовиков, подросток из Можги находился на домашнем обучении. 6 декабря этого года педагоги, которые занимались с ним, сообщили оперативным службам, что его 51-летняя мать уже несколько дней не открывает им дверь квартиры.

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После вскрытия в помещении обнаружили тела женщины и сына. Известно, что последний раз их 30 ноября видела родственница. По предварительной информации, мальчик умер от переохлаждения. Причина смерти матери, которая скончалась на неделю раньше, пока не установлена.

Следователи уже осмотрели место трагедии, назначены судебно-медицинские экспертизы. Сейчас допрашиваются свидетели, в том числе соседи и родственники, выясняются обстоятельства.

Во время расследования будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы здравоохранения, образования и социальной защиты населения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия
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