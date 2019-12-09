Совместную операцию по пресечению деятельности банды, финансировавшей террористов, провели ФСБ России, Следственный комитет и Росфинмониторинг. В понедельник стало известно о задержании в Дагестане гражданина России Ахмеднабиева Сааду.

По данным ФСБ, он организовал на территории сразу нескольких российских регионов сбор денег для нужд международных террористических структур. Отмечается, что задержанный является родным братом Ахмеднабиева Исраила - координатора и основателя исламских фондов "Мухаджирун" и "Ансар" (спецслужбам известен как Абу Умар Саситлинский, в настоящее время объявлен в международный розыск за создание террористического сообщества).

"Братья Ахмеднабиевы совместно с другими лицами, разделяющими идеи установления так называемого "Всемирного халифата", фактически финансировали подготовку и осуществление в Сирии и других государствах преступлений террористической направленности. Деньги аккумулировались на счетах благотворительных ассоциаций под видом помощи нуждающимся мусульманам, сирийским беженцам и строительства колодцев в Африке", - рассказали в ФСБ.

В действительности же собранные "благотворителями" средства направлялись на закупки оружия, военной амуниции и медицинских препаратов для боевиков, воюющих в Сирии за террористов. Всего с 2016 года было собрано более 2 миллионов рублей.

Следственный комитет возбудил в отношении Ахмеднабиева уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ "организация финансирования терроризма". Подозреваемый задержан и в ближайшее время по решению суда должен быть заключен под стражу.