По данным ФСБ, он организовал на территории сразу нескольких российских регионов сбор денег для нужд международных террористических структур. Отмечается, что задержанный является родным братом Ахмеднабиева Исраила - координатора и основателя исламских фондов "Мухаджирун" и "Ансар" (спецслужбам известен как Абу Умар Саситлинский, в настоящее время объявлен в международный розыск за создание террористического сообщества).
"Братья Ахмеднабиевы совместно с другими лицами, разделяющими идеи установления так называемого "Всемирного халифата", фактически финансировали подготовку и осуществление в Сирии и других государствах преступлений террористической направленности. Деньги аккумулировались на счетах благотворительных ассоциаций под видом помощи нуждающимся мусульманам, сирийским беженцам и строительства колодцев в Африке", - рассказали в ФСБ.
В действительности же собранные "благотворителями" средства направлялись на закупки оружия, военной амуниции и медицинских препаратов для боевиков, воюющих в Сирии за террористов. Всего с 2016 года было собрано более 2 миллионов рублей.
Следственный комитет возбудил в отношении Ахмеднабиева уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ "организация финансирования терроризма". Подозреваемый задержан и в ближайшее время по решению суда должен быть заключен под стражу.