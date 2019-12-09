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09.12.2019 13:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Певица Валерия рассказала подробности ДТП с ее сыном

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
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Друзья, спасибо всем за беспокойство. Во избежание кривотолков, скажу: Арсений действительно попал в аварию недалеко от Питера. В машине было несколько человек, во время инцидента он спал на заднем сидении. . Все пассажиры получили разные травмы, самая тяжёлая досталась девушке- у неё перелом руки. Машина под списание, но слава Богу, все живы. Дорогие мои, если есть возможность избежать путешествия на автомобиле в зимний сезон, то надо это делать, дороги слишком опасны. Берегите себя. @arseniy_shulgin

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

Известная поп-исполнительница Валерия на своей странице в Instagram прокомментировала ДТП на трассе М-11. В аварии получили травмы сын певицы Арсений Шульгин и его девушка.

В своем посту Валерия отметила, что в момент происшествия сын певицы спал на заднем сидении. У Арсения рассечена губа, у девушки закрытый перелом руки. Mercedes, на котором пара ехала из Москвы в Петербург, восстановлению не подлежит.

Фото: arseniy_shulgin/ instagram/ vesti.ru
Стала известна причина ДТП с сыном певицы Валерии

Напомним, авария произошла накануне утром. Девушка, находившаяся за рулем, неверно оценила дорожную обстановку, и машина врезалась в ограждение.

В своем посту и в комментариях Валерия подчеркнула, что ехать зимой по дороге было необдуманным решением. Певица подчеркивает, что она не знала о планах сына и его возлюбленной.

Стоит отметить, что в комментариях многие пользователи стали критиковать Арсения и намекать, что 21-летний молодой человек относится к категории "золотой молодежи" и ДТП стало итогом его ненадлежащего поведения.

Валерия опровергла все обвинения в адрес сына.

"Мой труженик-сын к данной категории молодежи не имеет никакого отношения, а в аварии попадают, к сожалению, самые разные люди", - отметила певица в комментариях к посту.

Кстати

21-летний Арсений Шульгин с детства занимается музыкой. Он пианист, является лауреатом множества профессиональных конкурсов.

Происшествия ЧП ДТП Общество Ежедневник Светская хроника Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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