Певица Валерия рассказала подробности ДТП с ее сыном

Известная поп-исполнительница Валерия на своей странице в Instagram прокомментировала ДТП на трассе М-11. В аварии получили травмы сын певицы Арсений Шульгин и его девушка.

В своем посту Валерия отметила, что в момент происшествия сын певицы спал на заднем сидении. У Арсения рассечена губа, у девушки закрытый перелом руки. Mercedes, на котором пара ехала из Москвы в Петербург, восстановлению не подлежит.

Напомним, авария произошла накануне утром. Девушка, находившаяся за рулем, неверно оценила дорожную обстановку, и машина врезалась в ограждение.

В своем посту и в комментариях Валерия подчеркнула, что ехать зимой по дороге было необдуманным решением. Певица подчеркивает, что она не знала о планах сына и его возлюбленной.

Стоит отметить, что в комментариях многие пользователи стали критиковать Арсения и намекать, что 21-летний молодой человек относится к категории "золотой молодежи" и ДТП стало итогом его ненадлежащего поведения.

Валерия опровергла все обвинения в адрес сына.

"Мой труженик-сын к данной категории молодежи не имеет никакого отношения, а в аварии попадают, к сожалению, самые разные люди", - отметила певица в комментариях к посту.

Кстати

21-летний Арсений Шульгин с детства занимается музыкой. Он пианист, является лауреатом множества профессиональных конкурсов.