Семь судов в Петербурге эвакуировали из-за анонимных угроз о бомбах

В Петербурге районные суды получили анонимные письма о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Заседания были прерваны, посетителей и сотрудников эвакуировали до приезда экстренных служб.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, были эвакуированы Октябрьский, Петродворцовый, Выборгский, Сестрорецкий, Невский, Приморский и Смольнинский районные суды.

На данный момент Петродворцовый, Выборгский и Сестрорецкий районные суды уже вернулись к работе. Опасных предметов в зданиях обнаружено не было.

Стоит отметить, что эвакуация судов в Петербурге продолжается уже вторую неделю. Изначально неизвестные требовали с судов Северной столицы 120 биткоинов. Сейчас они не выдвигают никаких требований.