В Крыму силачи сдвинули 10 вагонов и локомотив

Российские силачи втроем привели в движение железнодорожный состав общим весом около 800 тонн. И это не предел. В день, когда в Симферополь прибудет первый пассажирский поезд по Крымскому мосту, спортсмены намерены установить рекорд России и сдвинуть состав массой 1000 тонн.

Генеральная репетиция рекорда России прошла 9 декабря на железнодорожном вокзале Симферополя. Трое спортсменов, крымчане Михаил Паллер, Алексей Савченко и ростовчанин Михаил Иванов провели тренировку, сдвинув с места состав из 10 пассажирских вагонов и локомотива. Тремя неделями ранее атлеты провели первую тренировку, протащив состав общим весом 400-450 тонн. Было желание сразу взяться за более тяжелый груз, но на станции не нашлось свободных вагонов. Правда, и первая попытка окончилась травмой одного из участников. Севастополец Александр Молодцов получил разрыв Ахиллова сухожилия.

- Несмотря на такое серьезное повреждение одного из участников, мы смогли сдвинуть состав вдвоем, - рассказал Михаил Иванов. - Сначала думали, что одной тренировки будет достаточно, но потом поняли, что нужно попробовать еще раз, оточить наш слаженные действия.

Подготовка к тренировке заняла больше времени, чем сам рывок. На путях, где установлен состав, спортсмены намертво закрепили обычные строительные лестницы. Хватаясь за ступеньки, они будут двигаться вперед. К первому вагону прикрепили стальные тросы диаметром 12-15 миллиметров, а к ним ремни-упряжи. Длина каждой из трех лестниц 10 метров 70 сантиметров. Но дело даже не в длине, а в усилии, которое нужно приложить всем трем спортсменам, чтобы сдвинуть состав с места.

- Здесь очень важен первый импульс, который приведет в движение весь состав, - говорит Михаил Паллер. - Дальше вагоны покатятся самостоятельно.

Чтобы во время постановки силового рекорда не произошло несчастного случая, спортсменов страхует целая бригада железнодорожников. Машинист должен вовремя затормозить состав, когда масса вагонов наберет инерцию. Еще один сотрудник страхует поезд с железным башмаком, который окажется на пути ближнего к атлетам вагона. Третий сотрудник командует всей бригадой и подает сигнал спортсменам. И вот приготовления закончены, силачи на низком старте, можно начинать.

- И, взяли, - командует Михаил Иванов. - Еще, взяли!

30 секунд и состав медленно двинулся за спортсменами. Тренировка прошла успешно и на этот раз без травм. И дело даже не в рекорде, признается Михаил Паллер, свои достижения силачи посвящают историческому событию - прибытию первого пассажирского поезда,прошедшего по Крымскому мосту. А рывок в 1000 тонн - это патриотическая акция, которая идет от сердца, а потом уже от силы.