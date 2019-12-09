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09.12.2019 20:35
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Крыму силачи сдвинули 10 вагонов и локомотив

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российские силачи втроем привели в движение железнодорожный состав общим весом около 800 тонн. И это не предел. В день, когда в Симферополь прибудет первый пассажирский поезд по Крымскому мосту, спортсмены намерены установить рекорд России и сдвинуть состав массой 1000 тонн.
Фото: Сергей Винник/ РГ Фото: Сергей Винник/ РГ
Фото: Сергей Винник/ РГ

Генеральная репетиция рекорда России прошла 9 декабря на железнодорожном вокзале Симферополя. Трое спортсменов, крымчане Михаил Паллер, Алексей Савченко и ростовчанин Михаил Иванов провели тренировку, сдвинув с места состав из 10 пассажирских вагонов и локомотива. Тремя неделями ранее атлеты провели первую тренировку, протащив состав общим весом 400-450 тонн. Было желание сразу взяться за более тяжелый груз, но на станции не нашлось свободных вагонов. Правда, и первая попытка окончилась травмой одного из участников. Севастополец Александр Молодцов получил разрыв Ахиллова сухожилия.

Фото: Телеканал "Крым24"
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- Несмотря на такое серьезное повреждение одного из участников, мы смогли сдвинуть состав вдвоем, - рассказал Михаил Иванов. - Сначала думали, что одной тренировки будет достаточно, но потом поняли, что нужно попробовать еще раз, оточить наш слаженные действия.

Подготовка к тренировке заняла больше времени, чем сам рывок. На путях, где установлен состав, спортсмены намертво закрепили обычные строительные лестницы. Хватаясь за ступеньки, они будут двигаться вперед. К первому вагону прикрепили стальные тросы диаметром 12-15 миллиметров, а к ним ремни-упряжи. Длина каждой из трех лестниц 10 метров 70 сантиметров. Но дело даже не в длине, а в усилии, которое нужно приложить всем трем спортсменам, чтобы сдвинуть состав с места.

- Здесь очень важен первый импульс, который приведет в движение весь состав, - говорит Михаил Паллер. - Дальше вагоны покатятся самостоятельно.

Фото: Пресс-служба федерального спортивного центра "Крымский"
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Чтобы во время постановки силового рекорда не произошло несчастного случая, спортсменов страхует целая бригада железнодорожников. Машинист должен вовремя затормозить состав, когда масса вагонов наберет инерцию. Еще один сотрудник страхует поезд с железным башмаком, который окажется на пути ближнего к атлетам вагона. Третий сотрудник командует всей бригадой и подает сигнал спортсменам. И вот приготовления закончены, силачи на низком старте, можно начинать.

- И, взяли, - командует Михаил Иванов. - Еще, взяли!

30 секунд и состав медленно двинулся за спортсменами. Тренировка прошла успешно и на этот раз без травм. И дело даже не в рекорде, признается Михаил Паллер, свои достижения силачи посвящают историческому событию - прибытию первого пассажирского поезда,прошедшего по Крымскому мосту. А рывок в 1000 тонн - это патриотическая акция, которая идет от сердца, а потом уже от силы.

Спорт Виды спорта Экстремальный спорт Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
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