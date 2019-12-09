Решение WADA может не вступить в силу до Олимпиады в Токио

В понедельник исполком WADA проголосовал за отстранение России от Олимпиад и крупнейших международных спортивных соревнований сроком на 4 года. Однако в самом Всемирном антидопинговом агентстве не уверены, что это решение вступит в силу до начала Олимпиады 2020 года, которая пройдет в Токио.

Об этом заявил руководитель комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор на прошедшей в Лозанне пресс-конференции.

"Не могу быть уверен, что решение будет принято до Олимпийских игр в Токио. Так что если решение будет принято после Олимпиады в Токио, то оно будет распространено на Игры в Париже 2024 года", - приводит слова Тейлора ТАСС.

Дело в том, что Наблюдательный совет лишенного статуса соответствия Российского антидопингового агентства на своем заседании 19 декабря скорее всего примет решение о неприятии вынесенного WADA наказания и обратится в Спортивный арбитражный суд. Учитывая сложность дела, его рассмотрение может занять довольно длительный срок. И пока решение не будет вынесено "приговор" российскому спорту не вступит в силу.

На то, чтобы оспорить принятое WADA решение у России есть 21 день.