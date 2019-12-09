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09.12.2019 18:04
Рубрика: Спорт

Решение WADA может не вступить в силу до Олимпиады в Токио

Текст: Максим Домчев
Решение об отстранении России на четыре года от крупнейших международных спортивных соревнований может не вступить в силу до Олимпиады-2020 в Токио.

В понедельник исполком WADA проголосовал за отстранение России от Олимпиад и крупнейших международных спортивных соревнований сроком на 4 года. Однако в самом Всемирном антидопинговом агентстве не уверены, что это решение вступит в силу до начала Олимпиады 2020 года, которая пройдет в Токио.

Фото: Иван Лексунин/РГ
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Об этом заявил руководитель комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор на прошедшей в Лозанне пресс-конференции.

"Не могу быть уверен, что решение будет принято до Олимпийских игр в Токио. Так что если решение будет принято после Олимпиады в Токио, то оно будет распространено на Игры в Париже 2024 года", - приводит слова Тейлора ТАСС.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Дело в том, что Наблюдательный совет лишенного статуса соответствия Российского антидопингового агентства на своем заседании 19 декабря скорее всего примет решение о неприятии вынесенного WADA наказания и обратится в Спортивный арбитражный суд. Учитывая сложность дела, его рассмотрение может занять довольно длительный срок. И пока решение не будет вынесено "приговор" российскому спорту не вступит в силу.

На то, чтобы оспорить принятое WADA решение у России есть 21 день.

Спорт Олимпийские игры Спортивные организации ВАДА Олимпиада-2020
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