Россияне потратят на алкоголь к Новому году не менее трех тысяч

На алкоголь для новогоднего ужина россияне готовы потратить не менее 3,7 тысячи рублей, свидетельствуют данные исследования Nielsen.

При этом 84% респондентов купят шампанское и игристые вина, 59% опрошенных выбрали вино, 40% респондентов остановили свой выбор на водке.

Как отмечают "Известия", ознакомившееся с данными исследования, траты на спиртное составляют 35% от стоимости остальных продуктов.

Данные исследования Nielsen расходятся с результатами последнего исследования Rate&Goods, в котором самым популярным напитком к Новому году оказалось пиво. Как сообщало РИА Новости, на пиво пришлась треть от общего объема предпраздничных покупок алкогольных напитков. За ним следовало шампанское, а потом - вино.