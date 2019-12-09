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09.12.2019 08:10
Рубрика: Экономика

Россияне потратят на алкоголь к Новому году не менее трех тысяч

Текст: Екатерина Ясакова

На алкоголь для новогоднего ужина россияне готовы потратить не менее 3,7 тысячи рублей, свидетельствуют данные исследования Nielsen.

Фото: iStock
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При этом 84% респондентов купят шампанское и игристые вина, 59% опрошенных выбрали вино, 40% респондентов остановили свой выбор на водке.

Как отмечают "Известия", ознакомившееся с данными исследования, траты на спиртное составляют 35% от стоимости остальных продуктов.

Данные исследования Nielsen расходятся с результатами последнего исследования Rate&Goods, в котором самым популярным напитком к Новому году оказалось пиво. Как сообщало РИА Новости, на пиво пришлась треть от общего объема предпраздничных покупок алкогольных напитков. За ним следовало шампанское, а потом - вино.

Экономика Товары и цены Алкоголь и табак Новый год
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