Российский вратарь "Ренджерс" признан лучшим игроком дня в НХЛ

Национальная хоккейная лиги объявила лучшего игрока минувшего игрового дня. Второй раз за неделю им стал страж ворот "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев.

Минувшей ночью Георгиев и его "Рейнджерс" разгромили "Вегас" - 5:0. Российский голкипер провел очередной выдающийся матч, отразив все 38 бросков по своим воротам. После матча партнеры поздравили своего вратаря, а владельцы клуба и тренерский штаб в очередной раз убедились, что у шведского голкипера Хенрика Лундквиста появился достойный сменщик, который после ухода одной из главных звезд клуба сумеет стать топ-голкипером НХЛ.

Второй звездой дня признан канадский нападающий "Виннипега" Марк Шайфли. В матче против "Анахайма", который его команда выиграла 3:1, он стал автором дубля.

Третьей звездой игрового дня стал нападающий "Аризоны" Конор Гарланд. Американский форвард забросил шайбу в матче против "Чикаго", он же реализовал победный буллит.