Санкции WADA не коснутся чемпионата Европы по футболу 2020 года

Вердикт WADA об отстранении России от Олимпиад, чемпионатов мира и других крупнейших турниров не коснется чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Как сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин, сборная России выступит на турнире под национальным флагом, а Санкт-Петербург не лишится права принять матчи турнира.

"Это континентальное первенство при всем масштабе происходящего. Об этом забывать не надо. Российская сборная выступит на Евро как положено - с флагом, гимном. На Евро решение WADA по России никак не скажется. Петербург готовится к турниру, нет сомнений, что город проведет его на высшем уровне", - сказал Сорокин ТАСС.

Относительно возможных санкций к сборной России на чемпионате мира 2022 года в Российском футбольном союзе надеются, что никаких ограничений со стороны ФИФА не будет. В пресс-службе организации заявили, что пока Международная федерация футбола не выражала своей позиции по этому вопросу. В РФС надеются, что никаких ограничений к России и проведению турниров, например, чемпионата мира по пляжному футболу в 2021 году, применено не будет.