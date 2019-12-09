Новости

Почему жители уральского села Косулино два месяца обходятся без газа 15:56
На Кубани врачи спасли мужчину, которому грозила ампутация ноги 15:53
Безостановочная стрельба белорусских танков Т-72 на ходу попала на видео 15:50
Путин посвятит день прав человека правозащите 15:44
В Пензенской области в ДТП с участием автобуса погиб человек 15:41
В "Орленке" известная актриса станет "звездной вожатой" 15:40
У "Сумеречной саги" появится приквел-спинофф про Эдварда Каллена 15:40
Назван продукт, снижающий уровень холестерина 15:35
Собянин: В Москве централизуют онкологическую службу 15:34
В парке Сочи решили продавать билеты не по возрасту, а по росту 15:32
Новый вид титанозавра обнаружен в Эквадоре 15:28
В Карачаево-Черкесии 31 декабря сделают выходным 15:20
Вышел трейлер VR-игры по мотивам культового сериала "Твин Пикс" 15:20
Санкции WADA не коснутся чемпионата Европы по футболу 2020 года 15:18
Консультант по этикету назвала самые плохие подарки на Новый год 15:10
В Липецке два человека погибли при изготовлении кустарного дизтоплива 15:09
Впечатляющую выставку боевых дронов КНР сняли из космоса 15:07
На торги выставят первое издание "Евгения Онегина" за 4,5 млн рублей 15:04
В Пермском крае поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку 15:00
Видео: у экскаватора на ходу оторвалось колесо 15:00
Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной 14:50
Общая транспортная карта может появиться у Москвы и области 14:48
Светлана Агапитова покинет пост петербургского детского омбудсмена 14:37
В Омане найден древнеегипетский амулет - символ власти фараонов 14:33
АвтоВАЗ выкупил Chevrolet Niva у GM 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Тест "РГ". Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы?
Тест "РГ". Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы?
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
09.12.2019 15:18
Рубрика: Спорт

Санкции WADA не коснутся чемпионата Европы по футболу 2020 года

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

Вердикт WADA об отстранении России от Олимпиад, чемпионатов мира и других крупнейших турниров не коснется чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Как сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин, сборная России выступит на турнире под национальным флагом, а Санкт-Петербург не лишится права принять матчи турнира.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
В Госдуме уверены, что Россия будет обжаловать решение WADA

"Это континентальное первенство при всем масштабе происходящего. Об этом забывать не надо. Российская сборная выступит на Евро как положено - с флагом, гимном. На Евро решение WADA по России никак не скажется. Петербург готовится к турниру, нет сомнений, что город проведет его на высшем уровне", - сказал Сорокин ТАСС.

Относительно возможных санкций к сборной России на чемпионате мира 2022 года в Российском футбольном союзе надеются, что никаких ограничений со стороны ФИФА не будет. В пресс-службе организации заявили, что пока Международная федерация футбола не выражала своей позиции по этому вопросу. В РФС надеются, что никаких ограничений к России и проведению турниров, например, чемпионата мира по пляжному футболу в 2021 году, применено не будет.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Спортивные организации ВАДА Чемпионат Европы по футболу - 2020 Допинговые скандалы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров посетит США по приглашению Помпео
Болгария заявила о готовности принимать газ из "Турецкого потока"
Российские компании стали готовиться к повышению зарплат
В России предложили приравнять воровство из бюджета к госизмене
Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей